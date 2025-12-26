Мужчинам рассказали о способах правильно делать и отправлять фото пениса

Семейный психотерапевт Сюзанна Вайс и сексолог Том Мюррей рассказали мужчинам, как отправлять фотографии члена и не шокировать при этом собеседницу. Их советы приводит издание Men's Health.

Вайс подчеркнула, что главное правило, которому нужно следовать неукоснительно, — это то, что отправлять пикантные фотографии только в том случае, если адресат хочет их получить. Она посоветовала прямо спросить об этом собеседницу и, лишь получив четкий положительный ответ, отправлять фотографию. Психотерапевт предупредила, что если не соблюдать это условие, то снимок пениса будет считаться сексуальным домогательством и преследованием.

Мюррей добавляет, что прежде чем задавать вопрос женщине, стоит проанализировать, почему вообще возникло желание демонстрировать свой половой орган другим людям. Он допускает, что это может быть частью эротической игры, но также и способом получить одобрение, контролировать границы партнерши или манипулировать ею. «Такие мотивы не делают из человека монстра, но все же следовать им не нужно. Лучше выбрать другой вид флирта», — дал совет сексолог.

Вайс отметила, что проведенные опросы показывают, что большинство женщин не рады получать фотографии половых органов, даже если их сделали их постоянные партнеры. Однако если это не так и пара любит обмениваться пикантными снимками, то нужно постараться сделать фотографию эстетичной. Для этого она рекомендовала встать и сфотографировать отражение в зеркале или сделать снимок с вытянутой руки, чтобы большая часть кадра занимал торс.

Мюррей добавил, что фотографии получаются эффектнее, когда эрекция не достигла максимума, но близка к этому примерно на 80 процентов.

Ранее на форуме Reddit мужчины рассказали о сексуальных желаниях, которые они стесняются предложить партнершам. Многие признались, что им хотелось бы больше инициативы от женщин.