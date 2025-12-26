Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 26 декабря 2025Забота о себе

Мужчинам рассказали о способах правильно делать и отправлять фото пениса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom  

Семейный психотерапевт Сюзанна Вайс и сексолог Том Мюррей рассказали мужчинам, как отправлять фотографии члена и не шокировать при этом собеседницу. Их советы приводит издание Men's Health.

Вайс подчеркнула, что главное правило, которому нужно следовать неукоснительно, — это то, что отправлять пикантные фотографии только в том случае, если адресат хочет их получить. Она посоветовала прямо спросить об этом собеседницу и, лишь получив четкий положительный ответ, отправлять фотографию. Психотерапевт предупредила, что если не соблюдать это условие, то снимок пениса будет считаться сексуальным домогательством и преследованием.

Мюррей добавляет, что прежде чем задавать вопрос женщине, стоит проанализировать, почему вообще возникло желание демонстрировать свой половой орган другим людям. Он допускает, что это может быть частью эротической игры, но также и способом получить одобрение, контролировать границы партнерши или манипулировать ею. «Такие мотивы не делают из человека монстра, но все же следовать им не нужно. Лучше выбрать другой вид флирта», — дал совет сексолог.

Материалы по теме:
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020

Вайс отметила, что проведенные опросы показывают, что большинство женщин не рады получать фотографии половых органов, даже если их сделали их постоянные партнеры. Однако если это не так и пара любит обмениваться пикантными снимками, то нужно постараться сделать фотографию эстетичной. Для этого она рекомендовала встать и сфотографировать отражение в зеркале или сделать снимок с вытянутой руки, чтобы большая часть кадра занимал торс.

Мюррей добавил, что фотографии получаются эффектнее, когда эрекция не достигла максимума, но близка к этому примерно на 80 процентов.

Ранее на форуме Reddit мужчины рассказали о сексуальных желаниях, которые они стесняются предложить партнершам. Многие признались, что им хотелось бы больше инициативы от женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта одна из целей массированного удара по Украине

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Герой России описал встречу с Путиным

    Предсказано количество снега в Москве в новогодние праздники

    Москвичей предупредили о непогоде

    Российские военные разбили две базы боевиков в африканской стране

    Подоляка прокомментировал потерю командного пункта ВСУ в Гуляйполе

    В Москве скончался бывший замминистра обороны

    Москву завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok