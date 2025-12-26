Мужчине с хламидиозом подсказали способы признаться в заболевании партнерше

Мужчина, у которого обнаружили хламидиоз и который не знает, как рассказать об этой своей партнерше, обратился за советом к пользователям Reddit. В разделе Sex они дали автору поста несколько советов.

По словам мужчины, он не занимался сексом около года, а в ноябре сдал полный анализ на ЗППП, который не обнаружил у него никаких заболеваний. После этого у него была интимная близость с новой партнершей, при этом мужчина не пользовался презервативом. Через неделю женщина пожаловалась на жжение во влагалище и предложила сдать анализы.

Автор согласился. На этот раз анализы показали, что у него есть хламидиоз. Теперь мужчина не знает, как рассказать об этом заболевании партнерше.

В комментариях под постом многие отметили, что о рисках незащищенного секса хорошо известно. А значит, об этом знала и его партнерша. «У меня обнаружили положительный результат на хламидиоз, поэтому я лечусь, и я хотел бы, чтобы ты тоже прошла обследование и, вероятно, лечение. Знаю, что такие вещи всегда вызывают неловкость, но рад, что болезнь была выявлена, поэтому спасибо, что рассказала о симптомах», — посоветовал сказать один из пользователей.

При этом некоторые комментаторы обратили внимание автора на то, что женщина может довольно резко отреагировать на это сообщение. «Будьте предельно спокойны. Скажите, что такое может случиться с каждым: "Это ничего не меняет в том, что я чувствую к тебе. Но на твоем месте тоже злился бы и переживал. Но, пожалуйста, знай, что я не испытываю никаких негативных чувств по поводу всего этого, а лечение — это просто то, что нам следует пройти, и я не могу дождаться, когда снова окажусь с тобой в постели"». — порекомендовали сказать мужчине.

Ранее мужчины, считающие себя опытными в сексе, дали советы девственникам. Прежде всего, не занимавшимся сексом молодым людям посоветовали не переживать по поводу своей неопытности и не ожидать, что первая же интимная близость будет феерической.