13:28, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе забеспокоились из-за пункта в плане Зеленского

Steigan: Численность ВСУ в плане Зеленского подразумевает постоянную войну с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Пункт о численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в плане украинского лидера Владимира Зеленского говорит о постоянной войне с Россией. Об этом пишет издание Steigan.

«Серьезную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны», — сообщается в публикации.

Издание отмечает, что этот пункт делает план Зеленского скорее напоминающим тактическую уловку, чем реальную попытку достичь мира.

Ранее стало известно, что ВСУ стягивают войска к трем ключевым городам Донбасса: к Краматорску, Дружковке и Славянску. Сообщалось, что на этих участках украинские войска оборудуют укрепления и готовят линию обороны.

