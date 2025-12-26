Названа предвещающая развод поза для сна

Психотерапевт Шахин-Заффар: Перед разводом женщина прижимается к партнеру во сне

Психотерапевт Ясмин Шахин-Заффар рассказала, в какой позе чаще всего спят люди перед разводом. Ее слова цитирует Daily Mail.

Психотерапевт отметила, что пары, которые касаются друг друга во сне, чаще чувствуют себя счастливее тех, кто соблюдает дистанцию по ночам. Однако перед самым разводом ситуация меняется, и женщина спит, обвившись вокруг тела партнера.

Шахин-Заффар назвала эту позу явной демонстрацией дисбаланса в паре. По ее словам, это может быть эмоциональное неравенство или несправедливое распределение обязанностей. Кроме того, сон в таком положении может предвещать расставание, если женщина, прижимаясь всем телом к мужчине, как бы последний раз пытается сблизиться с ним, а он при этом демонстрирует эмоциональную отстраненность.

Психотерапевт добавила, что счастливые пары часто спят в позе «ложка» или отвернувшись друг от друга, но при этом соприкасаясь спинами. Шахин-Заффар подчеркнула, что сон в разных кроватях или на большом расстоянии друг от друга не указывает на проблемы в отношениях, а является признаком потребности в личном пространстве.

