Осужденный российской колонии напал на надзирателя из-за коврика

Заключенный ударил сотрудника ИК в Петербурге из-за молитвенного коврика

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Моулды Хабаева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который напал на надзирателя в колонии. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 26 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Все произошло утром 10 сентября 2024 года. Хабаев не подчинился требованию надзирателя и не отдал ему молитвенный коврик, который по правилам в камерах хранить запрещено. Когда сотрудник колонии попытался забрать коврик, заключенный ударил его в грудь.

Суд признал мужчину виновным по статье 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал. Хабаев уже получал подобный приговор, когда отбывал наказание во Владимирской области.

Как уточняет «Фонтанка», Хабаев — член банды Шамиля Басаева. В октябре 2013 года он получил 14 лет лишения свободы за нападение на Буденновск.

Ранее Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему начальнику СИЗО-1 и его заместителю по уголовному делу о пытках заключенных.