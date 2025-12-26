Реклама

12:20, 26 декабря 2025МирЭксклюзив

Перечислены вероятные цели Зеленского на переговорах в США

Политолог Журавлев: Зеленский на встрече в США потребует защиту НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в США, вероятно, потребует больше денег и оружия, а также распространить на Украину систему защиты НАТО, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Во-первых, темой станут деньги и оружие — это базовый фон любой встречи Зеленского. Во-вторых, он попросит, чтобы НАТО распространила свою защиту на Украину так, чтобы нападение на нее означало нападение на весь альянс. Но согласится ли на это президент США Дональд Трамп, пока непонятно — для американцев это неудобно, а Трамп не любит соглашаться на то, что неудобно», — сказал Журавлев.

Трамп, по словам политолога, хочет диалога и с Украиной, и с Россией, но главное, в чем он заинтересован — это заключение мира между сторонами, поэтому на соглашение с Зеленским он может пойти только при условии, что украинский лидер пообещает ему подписание мирных договоренностей.

«Вопрос с защитой НАТО Украины неудобен США еще и потому, что, получается, если ВСУ пойдет на Курск, а Россия ответит, это уже будет считаться агрессией против всего альянса. А кто на кого напал первым уже будет вторично», — добавил политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ближайшие дни отправится на переговоры в США. Отмечается, что если «все пройдет по плану», то визит украинского президента в Штаты состоится 28 декабря.

