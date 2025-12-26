Реклама

Забота о себе
07:00, 26 декабря 2025Забота о себе

Пользователи сети рассказали о самых диких секс-фетишах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vasylchenko / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети поделились историями о самых диких секс-фетишах, которые когда-либо встречали. О странных чужих пристрастиях они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

В частности, мужчина, работающий на скорой помощи рассказал, как однажды его пациенткой стала женщина, перенесшая операцию по выведению кишки на переднюю брюшную стенку. Он отметил, что у партнера женщины был связанный с этим фетиш.

Ее все время приходилось госпитализировать. В стому проникала инфекция, потому что ее парень использовал это отверстие для секса

snowflakes__пользователь Reddit

Другой пользователь вспомнил о фетише на ампутацию.

Один хирург отрезал себе ноги, потому что его возбуждала ампутация

TheRyGuy84пользователь Reddit
Наконец, еще один мужчина рассказал, как однажды видел в соцсетях видео о фетише, связанном с насекомыми.

Парни засовывали свои покрытые медом или сахаром пенисы в трубы, полные ос и личинок. Они позволяли насекомым ползать по половым органам и жалить их

DValentino23пользователь Reddit

Ранее пользователи сети, практикующие БДСМ, назвали главные заблуждения о своих пристрастиях. Многие любители БДСМ отметили, что они редко распространяют свои пристрастия за пределы спальни.

