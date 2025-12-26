Реклама

Силовые структуры
14:54, 26 декабря 2025

Промерзшая квартира с мумиями матери и сына в российском городе попала на видео

СК возбудил дело в связи с обнаружением тел матери и сына в Красноярске
Любовь Ширижик
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и ее 6-летнего сына в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России и предоставили оперативное видео с места трагедии.

На кадрах видна сотрудница следственной группы, которая проводит осмотр квартиры.

22 декабря в квартире на улице Парашютной нашли без признаков жизни 43-летнюю женщину и ее сына. Видимых признаков криминального характера на телах не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.

Также следователи проводят проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики по статье 293 УК РФ («Халатность»), которые долгое время не интересовались судьбой мальчика, переставшего ходить в детский сад.

Тела женщины и ребенка превратились в мумии. Их нашли случайно, когда соседи пожаловались на промерзшие стены. Оказалось, что в квартире было открыто окно.

