Путин проведет совещание по вооружению

Президент Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений

Президент России Владимир Путин 26 декабря проведет совещание по госпрограмме вооружений. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, у главы государства планируется содержательный день. Путин продолжит заниматься проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы.

«В целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны, и по поводу СВО, и на дальнюю перспективу. Это планомерная работа президента. Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение», — сказал он.

Ранее фонд «Общественное мнение» (ФОМ) сообщил, что работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79 процентов граждан страны. Противоположного мнения о деятельности президента придерживаются 9 процентов опрошенных, еще 12 процентов затруднились ответить на вопрос.