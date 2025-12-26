Реклама

Россия
10:22, 26 декабря 2025Россия

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 79 процентов россиян одобряют работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79 процентов граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности президента придерживаются 9 процентов опрошенных, еще 12 процентов затруднились ответить на вопрос. Кроме того, 78 процентов респондентов заявили о доверии к Путину. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 11 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 19 по 22 декабря в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее президент России вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». После публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире.

