Обновился рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79 процентов граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Противоположного мнения о деятельности президента придерживаются 9 процентов опрошенных, еще 12 процентов затруднились ответить на вопрос. Кроме того, 78 процентов респондентов заявили о доверии к Путину. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 11 процентов не определились.
Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 19 по 22 декабря в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
Ранее президент России вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». После публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире.