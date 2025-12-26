Реклама

Россия
21:54, 26 декабря 2025Россия

Путин заявил о кратном росте выпуска боеприпасов

Путин: Выпуск средств поражения и боеприпасов с 2022 года вырос в 22 раза
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости/ POOL

Начиная с 2022 года выпуск боеприпасов и средств поражения вырос более чем в 22 раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит Telegram-канал «Кремль.Новости».

«По сравнению с 2022 годом, производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что производство средств индивидуальной бронезащиты увеличилось в 17,9 раза, средств связи и радиоэлектронной борьбы — в 12,5 раза, а ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица является лидером по разработке и производству БПЛА.

