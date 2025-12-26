Раскрыта схема хищений на научных работах в российском университете

ТАСС: Задержаны проректор и главбух СПбГУП за хищение субсидий на 26,9 млн. руб

Правоохранительные органы задержали первого проректора и главного бухгалтера Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) по уголовному делу о хищении государственных субсидий в размере 26,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные после обысков в вузе — Лариса Пасешникова и Юлия Шаркевич. Они подозреваются в хищении субсидий, выделенных Минтруда и Минобрнауки в 2021-2025 годах на проведение университетом научно-исследовательских работ и аналитических отчетов.

Согласно криминальной схеме, раскрытой правоохранителями, должностные лица вуза отчитались перед министерствами фиктивными документами, в которых отсутствует оригинальность и научная ценность. Вуз получил средства, значительно превышавшие реальную стоимость исследований, благодаря чему причастные к схеме обогатились.

Профессор Александр Запесоцкий, отстраненный по требованию Генпрокуратуры России от руководства СПбГУП, покинул страну якобы для прохождения лечения за границей, пишет «Коммерсантъ». Обыски в его петербургской квартире прошли без него. Расследование инициировала временно исполняющая обязанности ректора вуза Евгения Лубашева.

Ранее сообщалось, что в университет пришли силовики с обысками и изъяли документы.