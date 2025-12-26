Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 26 декабря 2025Мир

Раскрыты подробности согласования гарантий безопасности ЕС для Украины

Euractiv: ЕС планирует согласовать гарантии безопасности для Украины в январе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует завершить согласование гарантий безопасности для Украины в январе. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, украинцы, европейцы и американцы согласны, что России «предстоит дать четкий ответ». Он отметил, что гарантии будут урегулированы с оперативной точки зрения, что даст Украине «четкое» представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка.

«Десятки стран во главе с Францией и Великобританией в течение нескольких месяцев работали и готовились к так называемым гарантиям безопасности, которые включают размещение войск на местах, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что власти США готовы направить обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности Украины в Сенат для ратификации. Уточнялось, что их текст будет основан на статье 5 Устава НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Названо условие для коллапса на рынке жилья в России

    Смеховой стало плохо после новостей о Вере Алентовой

    Зеленский заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план при одном условии

    Названы возможные сроки появления в России исламского банка

    Алена Водонаева без бюстгальтера снялась в примерочной

    Работавший с Соловьевым блогер похвалил Дудя

    Назван самый тревожный российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok