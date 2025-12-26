Реклама

15:19, 26 декабря 2025Мир

В США сообщили о готовности ратифицировать гарантии безопасности Украины

Axios: США направят гарантии безопасности Украины в Сенат для ратификации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти США готовы направить обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности Украины в Сенат для ратификации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«США готовы направить гарантии безопасности [Украины], текст которых основан на статье 5 Устава НАТО, в Сенат для ратификации», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».

Зеленский также сообщил, что часть из предоставленных Вашингтоном Киеву гарантий безопасности не будут обнародованы. По его словам, документ должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.

