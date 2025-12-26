Россиянам предложили взяться за лупы и посмотреть на деньги

Трачук: На новой купюре в ₽1000 можно с лупой разглядеть эчпочмак и медведя

Обновленные банкноты в 1000 рублей защищены от подделок сразу несколькими признаками. Об этом рассказал гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

По словам главы организации, купюры снабжены защитной нитью, оптически переменными признаками, традиционным водяным знаком, а также мелкими графическими элементами.

«Стилизованное изображение карты сформировано мелкими графическими элементами, среди которых заяц, еж, волк, олень, кабан, медведь, гармонь, эчпочмак, саратовский калач и число 1000», — предложил тщательнее посмотреть на деньги Трачук.

Помимо небольших деталей, которые можно разглядеть с помощью лупы, уточнить подлинность банкноты можно с помощью защитной нити, которая встраивается непосредственно в бумагу при изготовлении и обеспечивает отличный способ защиты денег в обращении. При повороте купюры можно разглядеть и объемное изображение знака рубля, и движущееся изображение номинала, а также как меняется изображение номинала на аббревиатуру ЦБ РФ.

На лицевой стороне купюры изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — Саратовский автомобильный мост, теплоходное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани. Также на банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности банкноты.

Как заявил зампредседателя Банка России Сергей Белов, процесс выхода в обращение модернизированных банкнот номиналом 1000 рублей займет от года до полутора лет, а прежними купюрами россияне смогут пользоваться до износа платежных средств

