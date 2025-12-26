Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 26 декабря 2025Экономика

Россиянам предложили взяться за лупы и посмотреть на деньги

Трачук: На новой купюре в ₽1000 можно с лупой разглядеть эчпочмак и медведя
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Обновленные банкноты в 1000 рублей защищены от подделок сразу несколькими признаками. Об этом рассказал гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

По словам главы организации, купюры снабжены защитной нитью, оптически переменными признаками, традиционным водяным знаком, а также мелкими графическими элементами.

«Стилизованное изображение карты сформировано мелкими графическими элементами, среди которых заяц, еж, волк, олень, кабан, медведь, гармонь, эчпочмак, саратовский калач и число 1000», — предложил тщательнее посмотреть на деньги Трачук.

Помимо небольших деталей, которые можно разглядеть с помощью лупы, уточнить подлинность банкноты можно с помощью защитной нити, которая встраивается непосредственно в бумагу при изготовлении и обеспечивает отличный способ защиты денег в обращении. При повороте купюры можно разглядеть и объемное изображение знака рубля, и движущееся изображение номинала, а также как меняется изображение номинала на аббревиатуру ЦБ РФ.

На лицевой стороне купюры изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — Саратовский автомобильный мост, теплоходное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани. Также на банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности банкноты.

Как заявил зампредседателя Банка России Сергей Белов, процесс выхода в обращение модернизированных банкнот номиналом 1000 рублей займет от года до полутора лет, а прежними купюрами россияне смогут пользоваться до износа платежных средств

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Стреляющий из автомата наперевес в супермаркете Донецка попал на видео

    В России призвали жестче наказывать нотариусов за возврат жилья по «схеме Долиной»

    В США раскрыли детали переговоров с Дмитриевым и Умеровым в Майами

    Главному дипломату Европы припомнили связи мужа с Россией

    Стало известно о решающей встрече Трампа в Белом доме

    Выживший в массовом ДТП с фурами и автобусом участник СВО раскрыл подробности аварии

    Промерзшая квартира с мумиями матери и сына в российском городе попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok