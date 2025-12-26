Реклама

12:53, 26 декабря 2025Экономика

Названы сроки ввода в обращение новых купюр номиналом 1000 рублей

Белов: Новые банкноты в 1000 рублей поступят в обращение в течение года-полутора
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов назвал сроки выхода в обращение модернизированных банкнот номиналом 1000 рублей. По его словам, процесс обычно занимает от года до полутора лет, а прежними купюрами россияне смогут пользоваться до износа платежных средств. Соответствующее заявление представителя ЦБ приводит ТАСС.

«Подчеркиваю, что ни о каком обмене банкнот речи не идет. Все будет происходить естественным образом, и на это уйдут годы», — сказал Белов.

Обновленный вид банкноты, сохранившей цветовую палитру и выполненной в бирюзовой гамме, Центробанк представил 26 декабря.

В 2024 году, выбирая один из вариантов, посвященных Приволжскому федеральному округу, россияне (проголосовали 700 тысяч человек) наиболее активно поддержали изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор».

В итоге на лицевой стороне купюры изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной — Саратовский автомобильный мост, теплоходное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани. Кроме того, на банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности банкноты.

