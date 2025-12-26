Реклама

17:49, 26 декабря 2025

Россиянам раскрыли правила гармоничного сочетания колец

Изнова: Массивные гладкие кольца стоит носить на большом или указательном пальце
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Senivpetro / Freepik

Ношение сразу нескольких колец на одной руке требует баланса и гармоничности. Лучшие сочетания россиянам раскрыла эксперт ювелирной моды Таисия Изнова, пишут «Известия».

Она отметила, что в этом вопросе стоит опираться на общую композицию на руке. Так, массивные гладкие кольца она посоветовала носить на большом или указательном пальце, а акцентные украшения надевать на средний палец. Кольца-печатки, как и прежде, отлично смотрятся на мизинце, а украшения с крупными камнями выигрышнее всего будут смотреться на указательном или безымянном пальце.

«Главное — ориентироваться на собственный комфорт и чувство гармонии. Когда пальцы не перегружены и движения остаются свободными, украшения выглядят естественно и собираются в цельный образ, а не превращаются в случайный набор», — отметила модный эксперт.

Она добавила, что стоит помнить о балансе и не надевать кольца абсолютно на каждый палец руки — лучше оставить несколько из них свободными. По словам Изновой, для этого идеальным вариантом будут комбинации двух колец на среднем и безымянном пальцах.

Ранее россиянам рассказали, как правильно определить размер кольца. Эксперты перечислили несколько рабочих способов для тех, кто захочет сделать близкому человеку подарок.

