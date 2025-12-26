Россиянам раскрыли правила гармоничного сочетания колец

Изнова: Массивные гладкие кольца стоит носить на большом или указательном пальце

Ношение сразу нескольких колец на одной руке требует баланса и гармоничности. Лучшие сочетания россиянам раскрыла эксперт ювелирной моды Таисия Изнова, пишут «Известия».

Она отметила, что в этом вопросе стоит опираться на общую композицию на руке. Так, массивные гладкие кольца она посоветовала носить на большом или указательном пальце, а акцентные украшения надевать на средний палец. Кольца-печатки, как и прежде, отлично смотрятся на мизинце, а украшения с крупными камнями выигрышнее всего будут смотреться на указательном или безымянном пальце.

«Главное — ориентироваться на собственный комфорт и чувство гармонии. Когда пальцы не перегружены и движения остаются свободными, украшения выглядят естественно и собираются в цельный образ, а не превращаются в случайный набор», — отметила модный эксперт.

Она добавила, что стоит помнить о балансе и не надевать кольца абсолютно на каждый палец руки — лучше оставить несколько из них свободными. По словам Изновой, для этого идеальным вариантом будут комбинации двух колец на среднем и безымянном пальцах.

