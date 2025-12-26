Реклама

19:29, 26 декабря 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли способ уменьшить вред от алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь

Диетолог Денисова: Овощи уменьшат симптомы переедания за новогодним столом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Плохое самочувствие после новогоднего застолья обычно объясняется обилием алкоголя и жирной пищи, считает врач-диетолог Наталья Денисова. Способы уменьшить вред этих продуктов она раскрыла в беседе с aif.ru.

По словам врача, чтобы без последствий провести новогоднюю ночь, надо заранее продумать меню. При этом запланировать нужно не только сам ужин, но и рацион в течение дня. Она посоветовала за три-пять часов съесть легкий суп, рыбу или нежирное мясо.

В меню праздничного ужина Денисова рекомендовала включить больше овощей, которые выполняют сразу две важные функции: помогают лучше усваивать мясо и другую тяжелую пищу и насыщают без ощущения тяжести.

При этом диетолог подчеркнула, что отказываться от селедки под шубой и оливье не нужно. По ее мнению, праздничный ужин должен приносить радость и удовольствие, просто не нужно есть их огромными порциями. Также врач призвала поставить на стол несладкие напитки, вроде минеральной воды, домашнего морса или отвара шиповника. По ее словам, такие напитки помогают лучше усваивать пищу, тогда как сладкая газировка, наоборот, усиливают симптомы переедания.

Еще одним полезным советом специалист назвала отказ от свинины и жирного мяса за новогодним столом. Она пояснила, что такие блюда не подходят для позднего ужина, поэтому лучше приготовить индейку, кролика, курицу или оставить горячее на 1 января.

Наконец, Денисова напомнила, что для хорошего самочувствия важно делать перерывы в еде. По ее словам, организму для полного усвоения нужно не менее 40 минут. В это время она призвала не сидеть на месте, а активно двигаться — танцевать, гулять или играть.

Ранее врач общей практики Клэр Меррифилд призвала не подавать к новогоднему столу брюссельскую капусту. По ее словам, этот полезный продукт вызывает газообразование и в сочетании с другими продуктами может вызвать боль в животе.

