17:55, 26 декабря 2025Россия

Вдове бойца СВО прислали «набор костей» уже похороненного ею мужа

В Свердловской области вдова получила останки уже похороненного ею мужа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области вдова получила останки уже похороненного ею мужа. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Перед этим россиянка настояла на вскрытии полученного ею цинкового гроба и проведении ДНК-экспертизы. Исследование показало, что останки не были доставлены в полном объеме.

Недавно женщина получила вторую часть останков. Однако это заставило ее усомниться в том, что в гробу находится ее муж.

Был прислан „цинк“ под фамилией моего супруга, но ни номера, ни акты, которые были внутри, не подтвердили, что это он. В актах указано „неизвестный солдат“, а военком отвечает, что не знает, что мне делать с присланным набором костей. Издевательства продолжаются

ЮлияВдова участника специальной военной операции

Из-за сложившейся ситуации россиянка подала иск на Минобороны. Она хочет, в частности, добиться компенсации причиненного ей морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в похожей ситуации оказалась семья еще одного бойца СВО. Родственники военнослужащего были вынуждены вскрыть цинковый гроб, после чего нашли в нем чужого человека.

