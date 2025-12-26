ВС России убеждают ВСУ сдаться в плен с помощью тележки с громкоговорителем

Российские солдаты убеждают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к сдаче в плен с помощью тележки с громкоговорителем. О необычном способе воздействия рассказал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

«Это, как бы парадоксально ни звучало, едва ли не самое грозное оружие в борьбе с неприятелем. Обычная роботизированная тележка, сделанная из подручных материалов: вешалка, металлические уголки, внутри установлен двигатель от шуруповерта, но самое главное, конечно, громкоговоритель», — рассказал Кильдибеков.

По его словам, благодаря тележке бойцы ВСУ каждый день слышат сводки Минобороны России. Иногда солдаты ВС России включают также гимн страны и русские песни.

Ранее Mash со ссылкой на источники сообщил, что 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в Сумской области на фоне наступления российских военных. Mash также пишет, что власти Сумской области начали эвакуацию мирных жителей вблизи города Сумы.