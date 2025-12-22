«Уже вывезли семьи и перевели активы». Российская разведка заявила о планах украинских элит бежать за рубеж

СВР России заявила о намерении украинских чиновников сбежать за границу

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявило, что «функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу».

«Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы», — говорится в публикации под заголовком «"Крысы" бегут с тонущего украинского корабля». Как отметили в российском ведомстве, по данным посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные дипломатические представительства в европейских странах за содействием в получении вида на жительство.

В СВР уточнили, что особенно такая тенденция проявилась в украинском дипкорпусе в западных странах: более 90 процентов работающих за рубежом дипломатов с Украины твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки. В материале говорится, что эти лица «в силу профессиональной деятельности хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса» на условиях украинского президента Владимира Зеленского.

Им прекрасно видно, что среди западных спонсоров Киева настроения далеко не однозначные, особенно на фоне демонстрируемого президентом США [Дональдом Трампом] намерения сократить поддержку вороватого киевского режима СВР России

Представители российской разведки предположили, что «давние мечты "истинных" украинцев о светлом будущем в Европе близки к осуществлению, но не для всех, а лишь для избранных, и ценой сотен тысяч загубленных жизней».

Да и сами европейские страны становятся все дальше от мифа о «цветущем саде». Самое время гражданам Украины еще раз задать себе вопрос: «За такое будущее стоял Майдан?»

СВР России

Раскрыты последствия коррупционного скандала на Украине

В СВР России ранее заявили о падении морального духа и небывалом росте дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) из-за коррупционного скандала в стране.

По информации ведомства, Офис генерального прокурора Украины перестал публиковать статистику вновь открытых уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части.

В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского, известного своей тесной связью с окружением Зеленского СВР России

Отмечалось, что офицерский состав ВСУ считает поражения полезными, если это приведет к отставке Сырского. Также говорилось о готовности украинцев признать новые регионы РФ — росте числа граждан, придерживающихся такой позиции.

Офис Зеленского зачистили от советников Ермака

Между тем советников бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака уволили с занимаемых должностей. Сам Ермак подал в отставку в конце ноября. Это произошло после проведенных у него Национальным антикоррупционным бюро Украины обысков.

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — говорится в заявлении.

При этом Киев не опубликовал список отправленных в отставку сотрудников. По состоянию на декабрь 2024 года соответствующий пост занимали девять человек: четыре штатных советника — Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко, пять внештатных — Сергей Лещенко, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Дарья Заривная (уволилась летом 2025 года).