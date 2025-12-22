Реклама

Стало известно о планах украинских властей сбежать за границу

СВР: Украинские власти планируют сбежать за границу, многие уже вывезли семьи
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NurPhoto / Corbis via Getty Images

Представители украинских властей намерены сбежать за границу. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что украинские чиновники и бизнесмены стали чаще искать содействие для получения вида на жительство. Преимущественно речь идет о странах Запада.

Вместе с тем, по информации СВР, более 90 процентов сотрудников украинского дипкорпуса, работающих за границей, настроены не возвращаться на родину из командировок. Отмечается, что причиной этого является осведомленность об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на своих условиях.

