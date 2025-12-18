Реклама

На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

«Страна.ua»: Ради власти Зеленский вернул Ермака и отказывает США в уступках
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Ради сохранения власти президент Украины Владимир Зеленский де-факто вернул полномочия экс-главе своего офиса Андрею Ермаку и отказывается от уступок на переговорах с США. План Зеленского по сохранению власти раскрыло в Telegram издание «Страна.ua».

«С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы. Поэтому Зеленский затягивает назначение нового главы офиса президента, чтоб оставить все как и было. (...) Второе — использовать тяжелые переговоры с американцами по мирному плану и отказ идти на уступки», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также рассчитывает нанести контрудар по антикоррупционным органам и вывести из-под опасности преследования свое ближайшее окружение.

Ранее Зеленский заявил, что экс-президент США Джо Байден предупреждал украинское руководство о невозможности членства Киева в НАТО задолго до начала специальной военной операции. Украинский президент отметил, что американские чиновники отвечали улыбкой на его вопросы о возможности вступления Украины в альянс.

