Российский педагог годами совращала маленьких подопечных

Педагог по вокалу из Москвы получила 13 лет за совращение маленьких девочек

Суд в Москве приговорил к 13 годам лишения свободы 45-летнюю педагога по вокалу Екатерину Кирсанову, виновную в педофилии. Об этом в пятницу, 26 декабря, пишет Baza.

Как установил суд, Кирсанова на протяжении нескольких лет развращала маленьких девочек в театральной студии. На заседаниях она уверяла, что инициаторами сексуальных связей были сами дети.

По данным издания, первые близкие отношения с подопечной у педагога начались еще в 2017 году. Женщина якобы пыталась поддержать ребенка из-за развода родителей, а 10-летняя девочка в нее влюбилась и сама просила об интимной близости. Сейчас потерпевшая проходит психиатрическую терапию.

Ранее сообщалось, что у руководства и родителей Кирсанова была на хорошем счету. В совращении детей ее заподозрили коллеги, они и написали заявление в полицию.

