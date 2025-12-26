Реклама

Силовые структуры
14:12, 26 декабря 2025

Сотни людей пришли проститься с погибшими от подрыва в Москве полицейскими

В Москве прошла церемония прощания с погибшими от подрыва СВУ полицейскими
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В здании УВД по Южному административному округу Москвы прошла церемония прощания с полицейскими, погибшими в результате подрыва взрывного устройства. Об этом сообщает Baza.

Сотни людей — коллеги, родные и друзья — пришли проститься с 24-летним Ильей Климановым и 25-летним Максимом Горбуновым — у него осталась жена и маленький ребенок.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему. Он привел взрывное устройство в действие.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

