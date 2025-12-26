Уходящий год назвали прорывным для бизнеса в России

Потанин поблагодарил Путина и правительство за прорывной для бизнеса 2025 год

Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал уходящий 2025 год прорывным для российского бизнеса, поскольку у него появилась возможность выхода на другие рынки. Такие слова прозвучали в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Коммерсантъ».

Бизнесмен поблагодарил президента страны Владимира Путина и правительство за то, что они уделяли много времени созданию для предпринимателей «различного рода союзов». По его мнению, такого прогресса в восприятии России как интересного партнера на международном рынке еще не было.

По данным Bloomberg, по оценке на 26 декабря Потанин входит в сотню богатейших бизнесменов мира (96 место) и находится на втором месте в России, незначительно уступая только Алексею Мордашову. Состояние обоих оценивается в 26,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что по итогам ноября российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, составил 48,3 пункта. Таким образом, он находится ниже 50 пунктов (по этой отметке проходит разделение между ростом и спадом) шестой месяц подряд. Руководство компаний оценивает падение производства как самое сильное с апреля 2022 года.

В октябре Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что российская экономика в 2026 году, скорее всего, окажется в рецессии. В свою очередь, в Центробанке не видят таких рисков и в целом оценивают складывающиеся темпы роста в пределах одного процента как хорошие.