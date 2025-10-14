В России предупредили об экономическом спаде в 2026 году

Российская экономика в 2026 году, скорее всего, окажется в рецессии, об этом свидетельствуют последние макроэкономические данные. С таким прогнозом выступил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Рассчитываемый аналитиками сводный опережающий индикатор (СОИ) превысил критический порог, что говорит о высокой вероятности снижения физического объема ВВП. О неизбежности такого развития событий речи не идет, поскольку используемые модели основаны на межстрановых исторических данных и не учитывают конкретных обстоятельств.

Главным фактором, влияющим на негативные ожидания, в ЦМАКП назвали повышение уровня процентных ставок в экономике, что ухудшает доступ предприятий к финансированию. Одновременно с этим ослабление динамики ВВП повышает риск системного банковского кризиса, что усугубит общую ситуацию.

В материале отмечается, что текущее замедление динамики продаж уже привело к резкому падению рентабельности компаний реального сектора, что снижает их финансовую устойчивость. Сокращение физических объемов производства скажется на их способности обслуживать свои долги, а такая ситуация ударит по кредитным организациям.

В совокупности изученные данные позволяют экспертам определять как высокую вероятность ухода экономики в рецессию до августа 2026 года, как среднюю — вероятность возникновения системного банковского кризиса в те же сроки, и снова как высокую — вероятность возникновения системных рисков ликвидности.

До конца года, как ожидают в организации, рост ВВП будет поддерживаться разогревом внутреннего спроса перед повышением налога на добавленную стоимость (НДС), но с в 2026 года этот фактор исчезнет, и спрос упадет.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что плановое охлаждение российской экономики является трудной, но необходимой задачей. До этого Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России — с 1,4 процента до 0,9 процента в 2025 году и с 1,2 процента до 0,8 процента в 2026-м.