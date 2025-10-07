Экономика
16:52, 7 октября 2025Экономика

Прогноз по росту ВВП России ухудшили

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России до 0,9 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России. Об этом говорится в обзоре организации Europe and Central Asia Economic.

В июньском прогнозе организация ожидала роста ВВП страны на уровне 1,4 процента, однако сейчас показатель снизили до 0,9 процента. Прогноз на 2026 год также изменили с 1,2 до 0,8 процента, а на 2027-й — с 1,2 до 1 процента. Для сравнения, в 2024-м рост ВВП России, по оценке организации, составил 4,3 процента.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ранее заявил, что будущее российской экономики в октябре 2025-го выглядит умеренно позитивным. По его словам, по ВВП можно рассчитывать на небольшой рост по отношению к 2024 году — в пределах 0,5 процента. Валютные курсы продолжат колебаться, но не повлияют на жизнь граждан решающим образом.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме заявил, что высокие ставки в российской экономике, напрямую зависящие от ключевой ставки, стали причиной снижения ее потенциала. По его словам, усилия правительства и ЦБ привели к замедлению инфляции, однако у бизнеса упали прибыли и уровень рентабельности. Основным фактором, позволяющим надеяться на рост ВВП, сказал Решетников, остается внутренний спрос, в первую очередь потребительский. А для него необходимо увеличение доходов населения.

