Будущее российской экономики в октябре предсказали

Депутат Говырин: В октябре экономика России может вырасти на полпроцента

Будущее российской экономики в октябре 2025 года выглядит умеренно позитивным. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировал Life.ru.

Депутат констатировал, что экспорт по-прежнему обеспечивает Россию валютной выручкой. Кроме того, постепенно восстанавливается импорт. И хотя его потоки не такие бурные, как до 2022 года, их темпы выравниваются.

Говырин также обратил внимание на остающийся сильным рынок труда. Безработица удерживается на исторически низких уровнях, а потребность в рабочих руках сохраняется во всех сегментах: от строительства до информационных технологий.

«У большинства семей сохраняется стабильный источник дохода, а значит, и возможности для расходов», — сказал Говырин.

Он полагает, что по ВВП можно рассчитывать на небольшой рост по отношению к 2024 году — в пределах половины процента. Валютные курсы продолжат колебаться, но не повлияют на жизнь граждан решающим образом.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, причиной снижения потенциала роста экономики страны стали высокие ставки. В то же время усилиями правительства и Банка России удалось добиться замедления инфляции.