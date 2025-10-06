Названа причина снижения потенциала экономики России

Глава МЭР Решетников объяснил снижение потенциала экономики РФ высокими ставками

Высокие ставки в российской экономике, напрямую зависящие от ключевой ставки, стали причиной снижения ее потенциала. Об этом на заседании комитета по экономической политике в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

По его словам, согласованные усилия правительства и Банка России привели к замедлению инфляции, которая к концу сентября составляла восемь процентов в годовом выражении.

Обратной стороной вопроса стали проблемы предприятий. Министр объяснил, что у бизнеса упали прибыли и уровень рентабельности, что напрямую скажется на будущих инвестициях. Такая ситуация напрямую влияет на исполнение макроэкономического прогноза ведомства.

Кроме того, рисками остаются потенциальное снижение цен на мировых рынках, падение спроса на российские товары как из-за санкций, в том числе вторичных, так и из-за общего замедления мировой экономики.

«Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности», — заключил он.

Основным фактором, позволяющим надеяться на рост ВВП, сказал Решетников, остается внутренний спрос, в первую очередь потребительский. А для него необходимо увеличение доходов населения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с помощью нового роста налогов правительство намерено добиться более низкой траектории процентных ставок, а следовательно, ускорения роста ВВП.