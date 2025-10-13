Экономика
14:06, 13 октября 2025Экономика

Минфин заявил о трудностях с охлаждением российской экономики

Силуанов назвал сложной задачей плановое охлаждение российской экономики
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Плановое охлаждение российской экономики, которая стала перегреваться в прошлом году, является трудной, но необходимой задачей. Такое мнение в ходе выступления перед представителями комитета Госдумы по бюджету и налогам высказал глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Подобная политика, отметил руководитель ведомства, направлена в первую очередь на снижение рыночных процентных ставок. При таком раскладе, пояснил он, у страны появятся дополнительные ресурсы, а реальные доходы населения получат «новое качество роста». «Плановое охлаждение (российской экономики — прим. «Ленты.ру»), о котором мы говорим, — это тяжелая, сложная политика», — констатировал Силуанов.

На фоне заявлений властей о необходимости планового охлаждения экономики ряд экспертов заговорил о неизбежном наступлении рецессии в стране. Подобного мнения, в частности, придерживаются аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На деловую и производственную активность российского бизнеса, отмечают они, все большее влияние оказывают западные санкции, проблемы с проведением трансграничных платежей, а также острый кадровый голод при одновременно рекордно низкой безработице.

В сложившихся реалиях, предупреждают в ЦМАКП, не приходится говорить даже об экономическом росте в пределах 1-2 процентов. Более вероятным сценарием для российского ВВП в 2025 году экспертам представляется околонулевой рост. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец ожидает, что национальная экономика выйдет на самую холодную точку во второй половине 2025-го и сможет оттолкнуться от нее ближе к концу следующего года.

