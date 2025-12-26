Стали известны цели ночных ударов по Одессе

«RV»: ВС России нанесли удары по критическим объектам в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удары по объектам логистики в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«Армия России нанесла удар по критическим объектам логистики Одесской области. Местные паблики сообщили, что ночью были выведены из строя порты в Одессе и Измаиле, они охвачены пожаром», — указано в сообщении.

Как сообщил глава военной городской администрации Сергей Лысак в Telegram-канале, в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет.

Ранее, 25 декабря, в Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии. Тогда Лысак сообщил, что сотрудники украинской энергокомпании ДТЭК занимаются локальными ремонтными работами.