Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 26 декабря 2025Бывший СССР

Стали известны цели ночных ударов по Одессе

«RV»: ВС России нанесли удары по критическим объектам в Одесской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удары по объектам логистики в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«Армия России нанесла удар по критическим объектам логистики Одесской области. Местные паблики сообщили, что ночью были выведены из строя порты в Одессе и Измаиле, они охвачены пожаром», — указано в сообщении.

Как сообщил глава военной городской администрации Сергей Лысак в Telegram-канале, в результате ударов был поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет.

Ранее, 25 декабря, в Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии. Тогда Лысак сообщил, что сотрудники украинской энергокомпании ДТЭК занимаются локальными ремонтными работами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Штаб брошен вместе с секреткой и ноутбуками». Российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе и заполучили боевое знамя

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    В Госдуме подвергли критике идею ввести шестидневную рабочую неделю для россиян

    Переводивший деньги за границу россиянин попал под следствие

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В российской электронике поищут иностранные детали

    В России создали «Юность-82» с кругосветной дальностью

    В Госдуме рассказали о работе передвижных аптек в регионах России

    Ургант запустил канал на YouTube и обратился к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok