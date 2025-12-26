Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 26 декабря 2025Силовые структуры

Студент российского колледжа оказался за решеткой из-за публикаций в своем канале

В Башкирии суд арестовал студента за оправдание терроризма
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Башкирии суд арестовал студента колледжа из-за публикаций в его канале, в которых он оправдывал и пропагандировал запрещенные в России террористические организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетний житель республики проходит обвиняемым по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Свою вину он признал.

По версии следствия, с января по октябрь фигурант принимал участие в деятельности двух запрещенных организаций, размещая в специально созданных им каналах материалы о них.

В УМВД по региону добавили, что студент также в одном из каналов поддерживал деятельность лица, находящегося в федеральном розыске за терроризм и экстремизм и проживающего заграницей.

Ранее в Сочи задержали отца с дочерью по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической организацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok