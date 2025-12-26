Студент российского колледжа оказался за решеткой из-за публикаций в своем канале

В Башкирии суд арестовал студента за оправдание терроризма

В Башкирии суд арестовал студента колледжа из-за публикаций в его канале, в которых он оправдывал и пропагандировал запрещенные в России террористические организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетний житель республики проходит обвиняемым по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Свою вину он признал.

По версии следствия, с января по октябрь фигурант принимал участие в деятельности двух запрещенных организаций, размещая в специально созданных им каналах материалы о них.

В УМВД по региону добавили, что студент также в одном из каналов поддерживал деятельность лица, находящегося в федеральном розыске за терроризм и экстремизм и проживающего заграницей.

Ранее в Сочи задержали отца с дочерью по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической организацией.