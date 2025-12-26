Реклама

Суд отказал в просьбе высокопоставленному полицейскому

ВС РФ оставил в силе приговор экс-полицейскому Афанасьеву
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России оставил в силе приговор бывшему старшему уполномоченному управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Ильи Афанасьева. Об этом пишет РИА Новости.

Афанасьев подал жалобу и хотел оспорить приговор, но его просьба осталась без удовлетворения.

Бывшего высокопоставленного полицейского приговорили к 8,5 года колонии строгого режима и лишили звания подполковника полиции за покушение на взятку 20 миллионов рублей. Мужчина свою вину не признал.

По версии следствия, в 2022 году осужденный хотел получить взятку через посредника. Взамен он обещал взяткодателю бездействие.

Ранее в Якутии суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району за получение взяток от бизнесмена.

