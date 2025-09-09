Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:59, 9 сентября 2025Силовые структуры

Отвечавший за борьбу с коррупцией российский полицейский попался на миллионной взятке

В Якутии суд приговорил бизнесмена за миллионную взятку полицейскому
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району за получение взяток от бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Предпринимателя приговорили к семи годам и девяти месяцам колонии строгого режима со штрафом в 5,5 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год бизнесмен через посредника передал бывшему высокопоставленному полицейскому взятки на 1,4 миллиона рублей. Взамен он получал попустительство и общее покровительство в своей деятельности, связанной с незаконной реализацией алкоголя.

Ранее в Вологодской области 33-летнему бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сокольский» дали пять лет колонии за пытки 61-летнего россиянина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

    Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

    Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

    Названы причины ослабления рубля

    Гусар из ВСУ рассказал об употреблении психотропов украинскими солдатами

    В Непале протестующие подожгли парламент

    Раскрыто местонахождение опального премьера Непала

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша

    В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

    Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости