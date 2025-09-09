Отвечавший за борьбу с коррупцией российский полицейский попался на миллионной взятке

В Якутии суд приговорил бизнесмена за миллионную взятку полицейскому

В Якутии суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району за получение взяток от бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Предпринимателя приговорили к семи годам и девяти месяцам колонии строгого режима со штрафом в 5,5 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год бизнесмен через посредника передал бывшему высокопоставленному полицейскому взятки на 1,4 миллиона рублей. Взамен он получал попустительство и общее покровительство в своей деятельности, связанной с незаконной реализацией алкоголя.

