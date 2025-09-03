Пытавшему россиянина электрошокером и степлером полицейскому дали срок

Полицейский из Вологодской области получил пять лет за пытки мужчины

В Вологодской области 33-летнему бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сокольский» дали пять лет колонии за пытки 61-летнего россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, в июне 2024 года 61-летний потерпевший прибыл в отдел полиции для дачи объяснений по уголовному делу о мошеннических действиях при исполнении муниципального контракта. Когда потерпевший стал отрицать свою вину, полицейский взялся за пытки. Сначала он несколько раз разрядил в мужчину электрошокер, нанеся удары в бедро и левую голень, а затем бросил ему в живот тяжелый степлер.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал и заявил, что степлер случайно выпал из его рук и, ударившись о стол, отлетел в потерпевшего.

