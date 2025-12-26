Реклама

16:38, 26 декабря 2025Путешествия

Таможенники обнаружили 55 шкур крокодилов в багаже пассажира в российском аэропорту

ФТС: В Шереметьево обнаружили 55 шкур крокодилов в багаже пассажира из Китая
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Пресс-служба ФТС России

Таможенники обнаружили 55 шкур крокодилов в багаже пассажира в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Товар нашли у 40-летнего пассажира, прилетевшего из Китая. Туриста остановили в зоне «зеленого коридора» российского аэропорта в ходе выборочного контроля. Уточняется, что в двух чемоданах находились 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров. Экспертиза оценила их общую стоимость в 1,7 миллиона рублей.

Мужчина в беседе с сотрудниками таможни пояснил, что перевозил шкуры по просьбе третьих лиц. В отношении него было возбуждено административное дело о недекларировании товаров. Ему грозит штраф, равный двукратной стоимости привезенного с возможной конфискацией.

Ранее турист попался в аэропорту Забайкалья с кровью оленя и клыками волка. Он хотел вывезти их в Китай.

