13:28, 26 декабря 2025Бывший СССР

В Белоруссии высказались о характере украинских властей

Хренин: Власти Украины агрессивные и даже непредсказуемые
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украинские власти непредсказуемы, поэтому предсказать итоги конфликта сложно. Такое заявление сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова передает телеканал «Первый информационный».

«Как и чем конфликт завершится, трудно спрогнозировать. Ведь там (на Украине — прим. «Ленты.ру») агрессивное и даже непредсказуемое руководство», — отметил он.

Хренин пояснил, что Киев непостоянен в своих оценках действий Минска. «Разные у них мнения ходят — надо, не надо по нам удары наносить», — высказался он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин желает достижения мира в украинском конфликте. Кроме того, он заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский также хочет наступления мира, однако их взгляды на разрешение кризиса разнятся.

