02:40, 17 декабря 2025Мир

Лукашенко заявил о стремлении Путина по Украине

Лукашенко выразил уверенность, что Путин хочет мира на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин желает достижения мира в украинском конфликте. Об этом лидер республики сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, его слова приводит агентство БелТА.

«Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние», — отметил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский также хочет наступления мира, однако их взгляды на разрешение кризиса разнятся. Глава Белоруссии выразил опасения, что при продолжении конфликта эскалация будет только нарастать — он может приобрести глобальный характер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно было найти нормальные отношения с Россией. Белорусский лидер отметил, что после переворота в Киеве в 2014 году новые украинские власти взяли курс на искоренение всего русского, и даже сожгли в одесском Доме профсоюзов противников Майдана.

