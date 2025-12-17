Реклама

Лукашенко дал совет Украине

Лукашенко: Украине нужно было найти нормальные отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о причинах конфликта на Украине. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу NewsMax TV, отрывки беседы опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что после переворота в Киеве в 2014 году новые украинские власти взяли курс на искоренение всего русского, и даже сожгли в одесском Доме профсоюзов противников Майдана. «Говорю вам как старый политик. Если ты живешь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко предупредил, что продолжение украинского конфликта может привести к тому, что Украина просто исчезнет. «Ее может не оказаться на карте», — сказал он. Белорусский лидер также отметил, что конфликт на Украине неизбежно закончится миром, поскольку «так заканчивается любая война».

