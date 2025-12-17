Реклама

01:01, 17 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко предупредил об исчезновении Украины

Лукашенко: Продолжение конфликта приведет к исчезновению Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Продолжение украинского конфликта может привести к тому, что Украина просто исчезнет. Об этом предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

«По моему мнению, если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте», — сказал он.

Белорусский лидер также отметил, что конфликт на Украине неизбежно закончится миром, поскольку «так заканчивается любая война».

Ранее Лукашенко призвал европейские страны перестать поставлять Украине новые вооружения. Он также оценил ситуацию на поле боя, отметив, что в настоящее время Россия побеждает.

