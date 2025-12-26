Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 26 декабря 2025Мир

В ЕС высказались о необходимости Украины в составе союза

Еврокомиссар Кос: Украина нужна в составе ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривает Украину как одного из приоритетных кандидатов для вступления. Об этом в беседе с Politico заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Дело не только в привлечении кандидатов — дело в нас самих: сможем ли мы справиться с вызовами? Полезно ли это для нашей безопасности... Заполняем ли мы пробелы, которые оставили в прошлом? Да. Нужна ли нам Украина в ЕС? Да», — сказала она.

При этом комиссар указала, что в течение ближайших 12 месяцев Евросоюзу предстоит принять конкретные решения, чтобы обеспечить прием новых государств-членов.

Ранее сообщалось, что американские чиновники допускают отсутствие возражений со стороны России по поводу возможного вступления Украины в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok