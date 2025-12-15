Чиновники США допустили согласие России на вступление Украины в ЕС

Guardian: Чиновники США допустили, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Чиновники США допустили, что Россия не против вступления Украины в Европейский союза (ЕС). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американских представителей.

«Россия может быть не против вступления Украины в Европейский союз в рамках мирного соглашения», — заявили представители американской делегации по итогам переговоров с Украиной в Берлине.

Ранее американская сторона заявила, что прошедшая в столице Германии встреча советников президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского была продуктивной.