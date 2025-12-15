В США оценили прошедшие переговоры с Зеленским

Axios: Встреча советников Трампа и Зеленского была продуктивной

Встреча советников президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского была продуктивной. Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид на странице в соцсети X.

«Встреча советников Трампа с президентом Украины Зеленским в понедельник прошла продуктивно, сообщил мне американский чиновник», — написал журналист.

Ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник заявило, что США продолжают требовать от Киева полностью вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса. По данным источника, делегация из США по этому ключевому пункту «занимает позицию России», Украина не хочет соглашаться с этим условием.