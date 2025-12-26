Реклама

10:11, 26 декабря 2025Россия

В Госдуме рассказали о работе передвижных аптек в регионах России

Спикер ГД Володин: Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 сел в РФ
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов в Российской Федерации (РФ). О такой работе учреждений рассказал спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что передвижные аптеки будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют фармпункты.
Это особенно актуально для отдаленных территорий, пояснил Володин.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что вопрос о работе передвижных аптечных пунктов поднимался на прямой линии с президентом России.

«Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность», — пообещал он.

До этого сообщалось, что единороссы предложили создать передвижные аптеки в сельской местности.

По задумке депутатов, в таких аптеках будет запрещено продавать сильнодействующие, спиртосодержащие, а также иммунобиологические препараты, которые требуют особых условий хранения.

