В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков: 26 декабря Путин проведет совещание с Совбезом

26 декабря во второй половине дня президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи проведет оперативное совещание с Совбезом. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Тему совещания представитель Кремля не раскрыл.

Кроме того, Песков рассказал о запланированном совещании по государственной программе вооружения на 2027–2036 годы.

Ранее Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне специальной военной операции. Так, во время награждения российских бойцов за взятие под контроль Северска глава государства попросил подъехать командира одного из штурмовых отрядов, чтобы обсудить текущие вопросы.