Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 26 декабря 2025Россия

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков: 26 декабря Путин проведет совещание с Совбезом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

26 декабря во второй половине дня президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи проведет оперативное совещание с Совбезом. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Тему совещания представитель Кремля не раскрыл.

Кроме того, Песков рассказал о запланированном совещании по государственной программе вооружения на 2027–2036 годы.

Ранее Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне специальной военной операции. Так, во время награждения российских бойцов за взятие под контроль Северска глава государства попросил подъехать командира одного из штурмовых отрядов, чтобы обсудить текущие вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин на закрытой встрече объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира на Украине. Он заявил, что США проявили слабость

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Российская шахматистка нашла способ обойти запрет на символику страны на ЧМ

    Снежная буря сбила с ног туристов на горнолыжном курорте и попала на видео

    Россиянам предложили взяться за лупы и посмотреть на деньги

    Желающим избежать переедания в праздники россиянам дали четыре совета

    Открывшего беспорядочный огонь в супермаркете Донецка обезвредили

    Стало известно о попытке атаки ВСУ на российский авиазавод

    В Кремле ответили Киеву на слова об отсутствии у Украины денег на выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok