Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 19 декабря 2025Россия

Путин сообщил о приглашениях военных в Кремль

Путин заявил, что иногда приглашает военных в Кремль для обсуждения СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Буквально вчера на совещании в министерстве обороны мы после совещания награждали как раз наших бойцов, которые принимали участие в освобождении Северска. После этого я приехал на работу в Кремль и попросил (...) командира штурмового отряда этого тоже подъехать», — сказал он.

Глава государства пояснил, что захотел с ним поговорить и обсудить текущие вопросы. Он также отметил, что, когда есть возможность, он иногда так делает.

Ранее стало известно, что Владимир Путин после совещания по СВО захотел отдельно поговорить с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к Зеленскому фразой «чего стоять на пороге?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин оценил дефицит российского бюджета

    Путин заявил о снижении темпов роста зарплат

    Путин оценил золотые резервы

    Трамп анонсировал «Игры патриотов» и нарвался на сравнение с Голодными играми

    Путин рассказал об инфляции и росте российской экономики

    Путин рассказал про главный укрепрайон ВСУ в Донбассе

    В России отреагировали на возобновление сотрудничества с Норвегией в рыболовстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok