В Кремле предупредили Японию о последствиях роста военных расходов

Песков: Рост военных расходов в АТР может спровоцировать эскалацию напряженности

Любое наращивание военных расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должно осуществляться крайне осторожно, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о рекордном оборонном бюджете Японии на 2026 год, передает ТАСС.

«Любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что не располагает точными данными о прошлогоднем уровне военных расходов Японии и не может оценить, насколько существенным оказалось их увеличение

Ранее стало известно, что кабинет министров Японии одобрил рекордный план оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, начинающийся в апреле 2026-го, объем которого вырастет на 9,4 процента и составит примерно 58 миллиардов долларов или 9 триллионов иен.