В мечети в Хомсе устроили теракт

Sham TV: Террорист устроил взрыв в мечети в сирийском Хомсе

Террорист устроил взрыв во время пятничной службы в шиитской мечети имама Али в сирийском городе Хомс. Об этом сообщает Sham TV.

Как отмечает телеканал, в результате теракта среди молившихся мусульман есть погибшие и раненые. По словам местного чиновника, которого цитирует Reuters, жертвами теракта стали три человека.

Он также уточнил, что теракт мог совершить террорист-смертник или взрывчатка уже была заложена в здании мечети.

Ранее полиция Турции задержала 115 подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), которые планировали серию терактов на Рождество и Новый год. По данным следствия, ИГ планировало нападения в первую очередь на немусульман.