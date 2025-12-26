Реклама

Россия
12:27, 26 декабря 2025Россия

В Минобороны России назвали цели ответных ударов «Кинжалами» по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

За неделю с 20 по 26 декабря российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. Пораженные цели журналистам назвали в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским гражданским объектам атакованы предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу. Кроме того, поражены аэродромы, склады, используемая украинскими войсками транспортная и портовая инфраструктура, цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и наемников.

Кроме того, за неделю Российская армия заняла восемь населенных пунктов.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

